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"Вони працюють": снайпери ССО нищать російських штурмовиків у Бахмуті

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 18:14
Вони працюють: снайпери ССО нищать російських штурмовиків у Бахмуті
снайпер. ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили підбірку кадрів ефективної роботи своїх снайперів у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Снайперські групи Сил спеціальних операцій нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів Сил спеціальних операцій насамперед перебувають ворожі штурмовики.

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Водночас снайпери ССО України влучним вогнем унеможливлюють спроби противника закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції".

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Теми: ССОБахмут
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