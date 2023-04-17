"Вони працюють": снайпери ССО нищать російських штурмовиків у Бахмуті
Понеділок, 17 квітня 2023, 18:14
Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили підбірку кадрів ефективної роботи своїх снайперів у Бахмуті Донецької області.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Снайперські групи Сил спеціальних операцій нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів Сил спеціальних операцій насамперед перебувають ворожі штурмовики.
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Водночас снайпери ССО України влучним вогнем унеможливлюють спроби противника закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції".
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