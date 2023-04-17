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"Вони працюють": снайпери ССО нищать російських штурмовиків у Бахмуті

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 18:14
Вони працюють: снайпери ССО нищать російських штурмовиків у Бахмуті
снайпер. ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили підбірку кадрів ефективної роботи своїх снайперів у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Снайперські групи Сил спеціальних операцій нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів Сил спеціальних операцій насамперед перебувають ворожі штурмовики.

Водночас снайпери ССО України влучним вогнем унеможливлюють спроби противника закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції".

Теми: ССОБахмут
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