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"Они работают": снайперы ССО уничтожают российских штурмовиков в Бахмуте

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 18:14
Они работают: снайперы ССО уничтожают российских штурмовиков в Бахмуте
снайпер. иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций ВСУ обнародовали подборку кадров эффективной работы своих снайперов в Бахмуте Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под огнем воинов Сил специальных операций прежде всего находятся вражеские штурмовики.

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В свою очередь снайперы ССО Украины метким огнем делают невозможным попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции".

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Темы: ССОБахмут
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