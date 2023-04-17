"Они работают": снайперы ССО уничтожают российских штурмовиков в Бахмуте
Понедельник, 17 апреля 2023, 18:14
Силы специальных операций ВСУ обнародовали подборку кадров эффективной работы своих снайперов в Бахмуте Донецкой области.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под огнем воинов Сил специальных операций прежде всего находятся вражеские штурмовики.
В свою очередь снайперы ССО Украины метким огнем делают невозможным попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции".