"Они работают": снайперы ССО уничтожают российских штурмовиков в Бахмуте

Силы специальных операций ВСУ обнародовали подборку кадров эффективной работы своих снайперов в Бахмуте Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под огнем воинов Сил специальных операций прежде всего находятся вражеские штурмовики.

В свою очередь снайперы ССО Украины метким огнем делают невозможным попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции".