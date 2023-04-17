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Сили оборони відбили 50 атак ворога і знищили російський БПЛА – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 18:36
Сили оборони відбили 50 атак ворога і знищили російський БПЛА – зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

У вівторок 17 квітня Сили оборони відбили 50 атак противника на п'ятьох напрямках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Деталі: У Генштабі зазначають, що противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, українські захисники відбили понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

В свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Теми: війнаГенштаб
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