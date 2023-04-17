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Силы обороны отбили 50 атак врага и приземлили российский БПЛА – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 18:36
Силы обороны отбили 50 атак врага и приземлили российский БПЛА – сводка Генштаба
иллюстративное фото ВСУ

Во вторник 17 апреля Силы обороны отбили 50 атак противника на пяти направлениях фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "В течение суток противник нанес 34 авиационных удара, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

Российский агрессор и в дальнейшем использует тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

Детали: В Генштабе отмечают, что противник несет немалые потери и сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток, на указанных участках фронта, украинские защитники отбили более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Темы: войнаГенштаб
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