Силы обороны отбили 50 атак врага и приземлили российский БПЛА – сводка Генштаба

Во вторник 17 апреля Силы обороны отбили 50 атак противника на пяти направлениях фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "В течение суток противник нанес 34 авиационных удара, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

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Российский агрессор и в дальнейшем использует тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

Детали: В Генштабе отмечают, что противник несет немалые потери и сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток, на указанных участках фронта, украинские защитники отбили более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.