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Якщо Росія переможе Україну, то нападе на інші держави – президент Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 18:58
Якщо Росія переможе Україну, то нападе на інші держави – президент Польщі
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО З FACEBOOK

Президент Польщі Анджей Дуда знову наголосив на необхідності надання Україні всієї військової допомоги, заявивши, що в разі перемоги Росія не зупиниться й може здійснити агресію проти іншої держави.

Про це Дуда заявив на пресконференції 17 квітня з італійським колегою Серджо Матареллою у Варшаві, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Польський президент підкреслив, що перевага такої наддержави, як Росія, над Україною очевидна. "Якщо Україна не отримає допомогу, Росія виграє цю війну, що буде лише першим кроком з боку Росії для поширення свого панування над народами цієї частини Європи", – сказав він.

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Дуда додав, що поляки дуже добре знають "цю російську жадібність, жадібність панувати над іншими народами, поневолювати інші народи, позбавляти їх потенціалу і користуватися цим", і саме тому підтримують Україну і чудово розуміють своїх українських сусідів, які хочуть за будь-яку ціну відстояти свою свободу і незалежність.

"Ми їх підтримуємо і будемо підтримувати, і ми закликаємо весь світ також безперервно надавати цю підтримку Україні, поки ця війна дійсно не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може виграти цю війну. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на більше країн", – підкреслив він.

Також, за словами Дуди, Польща й Італія спільно підтримують майбутнє членство країн Західних Балкан та України в Європейському Союзі.

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"Вони (українці – ред.) хочуть бути з нами, хочуть бути на боці Заходу, хочуть належати до нашої спільноти – ми повинні максимально прокласти їм шлях до цієї спільноти", – вважає польський лідер.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також заявив, що у разі поразки України Росія не зупиниться і піде далі в Центральну Європу, тому Захід має надавати Україні все необхідне.

Теми: Польщавійна
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