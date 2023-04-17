Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Якщо Росія переможе Україну, то нападе на інші держави – президент Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 18:58
Якщо Росія переможе Україну, то нападе на інші держави – президент Польщі
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО З FACEBOOK

Президент Польщі Анджей Дуда знову наголосив на необхідності надання Україні всієї військової допомоги, заявивши, що в разі перемоги Росія не зупиниться й може здійснити агресію проти іншої держави.

Про це Дуда заявив на пресконференції 17 квітня з італійським колегою Серджо Матареллою у Варшаві, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Польський президент підкреслив, що перевага такої наддержави, як Росія, над Україною очевидна. "Якщо Україна не отримає допомогу, Росія виграє цю війну, що буде лише першим кроком з боку Росії для поширення свого панування над народами цієї частини Європи", – сказав він.

Дуда додав, що поляки дуже добре знають "цю російську жадібність, жадібність панувати над іншими народами, поневолювати інші народи, позбавляти їх потенціалу і користуватися цим", і саме тому підтримують Україну і чудово розуміють своїх українських сусідів, які хочуть за будь-яку ціну відстояти свою свободу і незалежність.

"Ми їх підтримуємо і будемо підтримувати, і ми закликаємо весь світ також безперервно надавати цю підтримку Україні, поки ця війна дійсно не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може виграти цю війну. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на більше країн", – підкреслив він.

Також, за словами Дуди, Польща й Італія спільно підтримують майбутнє членство країн Західних Балкан та України в Європейському Союзі.

"Вони (українці – ред.) хочуть бути з нами, хочуть бути на боці Заходу, хочуть належати до нашої спільноти – ми повинні максимально прокласти їм шлях до цієї спільноти", – вважає польський лідер.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також заявив, що у разі поразки України Росія не зупиниться і піде далі в Центральну Європу, тому Захід має надавати Україні все необхідне.

Теми: Польщавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Польща
Вантажівки з молочною продукцією заблоковані на польському кордоні – асоціація
У Польщі пройдуть військові навчання Anakonda-23 за участю 13 тисяч солдатів НАТО
У Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єрки
Останні новини
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
Усі новини...
Реклама: