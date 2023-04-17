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Если Россия победит Украину, то нападет на другие государства – президент Польши

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 18:58
Если Россия победит Украину, то нападет на другие государства – президент Польши
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вновь подчеркнул необходимость предоставления Украине всей военной помощи, заявив, что в случае победы Россия не остановится и может осуществить агрессию против другого государства.

Об этом Дуда заявил на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Матареллой в Варшаве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Польский президент подчеркнул, что преимущество такой сверхдержавы, как Россия, над Украиной очевидно. "Если Украина не получит помощь, Россия выиграет эту войну, что будет лишь первым шагом со стороны России для распространения своего господства над народами этой части Европы", – сказал он.

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Дуда добавил, что поляки очень хорошо знают "эту российскую жадность, жадность господствовать над другими народами, порабощать другие народы, лишать их потенциала и пользоваться этим", и именно поэтому поддерживают Украину и прекрасно понимают своих украинских соседей, которые хотят любой ценой отстоять свою свободу и независимость.

"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир также непрерывно оказывать эту поддержку Украине, пока эта война действительно не закончится без победы России. Россия не может выиграть эту войну. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на больше стран", – подчеркнул он.

Также, по словам Дуды, Польша и Италия совместно поддерживают будущее членство стран Западных Балкан и Украины в Европейском Союзе.

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"Они (украинцы – ред.) хотят быть с нами, хотят быть на стороне Запада, хотят принадлежать к нашему сообществу – мы должны максимально проложить им путь к этому сообществу", – считает польский лидер.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также заявил, что в случае поражения Украины Россия не остановится и пойдет дальше в Центральную Европу, поэтому Запад должен предоставлять Украине все необходимое.

Темы: Польшавойна
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