Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Час, коли затримуються поставки зброї, українські воїни оплачують життями

Ірина БалачукПонеділок, 17 квітня 2023, 19:07
Зеленський: Час, коли затримуються поставки зброї, українські воїни оплачують життями
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї – це відбувається щоразу, коли партнери зволікають, або вагаються щодо типу чи певних характеристик озброєння.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 17 квітня

Пряма мова Зеленського: "Підписав указ про відзначення державними нагородами наших воїнів. 127 бійців ЗСУ… З них 68 – посмертно.

Реклама:

Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї".

Деталі: Водночас президент відзначив воїнів із 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – за "активні й успішні штурмові дії в Бахмуті".

А також подякував 214-му стрілецькому батальйону "за потужні удари по ворогу під Бахмутом", 92-ій ОМБр за результат на Луганщині та бійцям 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ї окремої артилерійської бригади, десантникам "Сімдесятдевʼятки", воїнам 74-го окремого розвідбату, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, які тримають Донецький напрямок.

ВІДЕО ДНЯ

А також президент відзначив 128-у окрему штурмову Закарпатську бригаду, яка працює на Запоріжжі.

Зеленський додав, що Україна готується до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" і очікує "ґрунтовних рішень", які відповідатимуть "доволі амбітним" перспективам на полі бою.

Теми: Зеленськийзброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: