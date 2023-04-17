Зеленський: Час, коли затримуються поставки зброї, українські воїни оплачують життями

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї – це відбувається щоразу, коли партнери зволікають, або вагаються щодо типу чи певних характеристик озброєння.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 17 квітня

Пряма мова Зеленського: "Підписав указ про відзначення державними нагородами наших воїнів. 127 бійців ЗСУ… З них 68 – посмертно.

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Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї".

Деталі: Водночас президент відзначив воїнів із 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – за "активні й успішні штурмові дії в Бахмуті".

А також подякував 214-му стрілецькому батальйону "за потужні удари по ворогу під Бахмутом", 92-ій ОМБр за результат на Луганщині та бійцям 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ї окремої артилерійської бригади, десантникам "Сімдесятдевʼятки", воїнам 74-го окремого розвідбату, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, які тримають Донецький напрямок.

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А також президент відзначив 128-у окрему штурмову Закарпатську бригаду, яка працює на Запоріжжі.

Зеленський додав, що Україна готується до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" і очікує "ґрунтовних рішень", які відповідатимуть "доволі амбітним" перспективам на полі бою.