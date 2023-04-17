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Зеленский: Время, когда задерживаются поставки оружия, украинские воины оплачивают жизнями

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 19:07
Зеленский: Время, когда задерживаются поставки оружия, украинские воины оплачивают жизнями
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины оплачивают своими жизнями время ожидания поставок оружия – это происходит каждый раз, когда партнеры медлят, или колеблются относительно типа или определенных характеристик вооружения.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 17 апреля

Прямая речь Зеленского: "Подписал указ о награждении государственными наградами наших воинов. 127 бойцов ВСУ... Из них 68 – посмертно.

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Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время... Время, которое тратится, чтобы убедить, и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия".

Детали: В то же время президент отметил воинов из 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады за "активные и успешные штурмовые действия в Бахмуте".

А также поблагодарил 214-й стрелковый батальон "за мощные удары по врагу под Бахмутом", 92-ю ОМБр за результат на Луганщине и бойцов 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-й отдельной артиллерийской бригады, десантников "Семьдесят девятки", воинов 74-го отдельного разведбата, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые держат Донецкое направление.

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А также президент отметил 128-ю отдельную штурмовую Закарпатскую бригаду, которая работает в Запорожской области.

Зеленский добавил, что Украина готовится к очередной встрече в формате "Рамштайн" и ожидает "основательных решений", которые будут отвечать "довольно амбициозным" перспективам на поле боя.

Темы: Зеленскийоружиепомощь Украине
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