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Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 21:25
Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку
фото МЗС

Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба здійснив офіційний візит до Іраку.

Джерело: речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в Facebook

Деталі: Наголошується, що це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

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Повідомляється, що Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром країни Мухаммадом Ас-Судані, провів переговори із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

Пряма мова: "Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян. Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня, – Кувейт".

Теми: ІракМЗС
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