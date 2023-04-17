Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку

Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба здійснив офіційний візит до Іраку.

Джерело: речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в Facebook

Деталі: Наголошується, що це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

Повідомляється, що Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром країни Мухаммадом Ас-Судані, провів переговори із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

Пряма мова: "Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян. Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня, – Кувейт".