Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку
Понеділок, 17 квітня 2023, 21:25
Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба здійснив офіційний візит до Іраку.
Джерело: речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в Facebook
Деталі: Наголошується, що це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.
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Повідомляється, що Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром країни Мухаммадом Ас-Судані, провів переговори із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.
Пряма мова: "Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян. Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня, – Кувейт".