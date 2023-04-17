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Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 21:25
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил официальный визит в Ирак.

Источник: спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook

Детали: Отмечается, что это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

Сообщается, что Кулеба встретился с премьер-министром страны Мухаммадом Ас-Судани, провел переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Прямая речь: "Открываем новые горизонты на Ближнем Востоке и создаем новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан. Следующая страна, которую посетит министр 18 апреля, - Кувейт".

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Темы: ИракМИД
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