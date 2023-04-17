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США нададуть допомогу Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 21:56
США нададуть допомогу Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ
Меррік Гарленд. фото з Facebook

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у понеділок анонсував призначення прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для допомоги українській владі.

Про це він заявив за підсумками переговорів з генеральним прокурором України Андрієм Костіним, передає "Європейська правда".

Гарленд нагадав, що в березні під час візиту до Львова він оголосив про долучення до Спільної слідчої групи (JIT), яка розслідує воєнні злочини Росії в Україні.

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"Як ми обговорили сьогодні, для подальшого зміцнення цього партнерства Міністерство юстиції (США – ред.) відрядить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України", – оголосив він.

За словами генпрокурора США, прокурор фізично перебуватиме в Гаазі в Агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюсті) "й матиме доступ до значних ресурсів Міністерства, які ми залучили у відповідь на цю кризу (війну в Україні – ред.)".

Крім того, Гарленд анонсував відрядження до посольства США в Україні постійного юридичного радника, який працюватиме з українськими партнерами "над низкою складних питань у сфері юстиції".

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Як відомо, за підтримки Євроюсту було створено Спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. До складу Спільної слідчої групи входять Міжнародний кримінальний суд, Україна, а також Литва, Польща, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія та Естонія.

А до початку літа 2023 року в Гаазі має почати роботу Міжнародний центр переслідування за злочин агресії проти України, який об'єднає прокурорів для підготовки майбутніх справ до судового процесу переслідування злочину агресії проти України.

Теми: США
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