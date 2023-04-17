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США окажут помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 21:56
США окажут помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ
Меррик Гарленд. фото bз Facebook

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в понедельник анонсировал назначение прокурора в международный центр расследования агрессии России и юридического советника в посольство в Украине для помощи украинской власти.

Об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, передает "Европейская правда".

Гарленд напомнил, что в марте во время визита во Львов он объявил о присоединении к Совместной следственной группе (JIT), которая расследует военные преступления России в Украине.

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"Как мы обсудили сегодня, для дальнейшего укрепления этого партнерства Министерство юстиции (США – ред.) отправит опытного прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины", – объявил он.

По словам генпрокурора США, прокурор физически будет находиться в Гааге в Агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) "и будет иметь доступ к значительным ресурсам Министерства, которые мы привлекли в ответ на этот кризис (войну в Украине – ред.)".

Кроме того, Гарленд анонсировал командировку в посольство США в Украине постоянного юридического советника, который будет работать с украинскими партнерами "над рядом сложных вопросов в сфере юстиции".

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Как известно, при поддержке Евроюста была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.

А к началу лета 2023 года в Гааге должен начать работу Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины, который объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному процессу преследования преступления агрессии против Украины.

Темы: США
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