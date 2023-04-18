Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
Вівторок, 18 квітня 2023, 00:24
Протягом минулого дня росіяни обстріляли 5 громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: 17 квітня під обстрілом опинилися території прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської.
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По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, 18 прильотів.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 9 мін.
Білопільську громаду ворог обстрілював практично увесь день: 24 прильоти з міномету, 6 прильотів зі ствольної артилерії, 20 прильотів з АГС.
ВІДЕО ДНЯ
По Середино-Будській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, 27 прильотів.
По Глухівській громаді зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії.