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Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
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Протягом минулого дня росіяни обстріляли 5 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: 17 квітня під обстрілом опинилися території прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, 18 прильотів.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 9 мін.

Білопільську громаду ворог обстрілював практично увесь день: 24 прильоти з міномету, 6 прильотів зі ствольної артилерії, 20 прильотів з АГС.

По Середино-Будській громаді  росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, 27 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

По Глухівській громаді зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії.

Теми: Сумська областьобстріл
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