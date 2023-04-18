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Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
скриншот

В течение прошлого дня россияне обстреляли 5 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: 17 апреля под обстрелом оказались территории приграничных громад - Великописаревской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Глуховской.

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По Шалигинской громаде враг бил из артиллерии, 18 прилетов.

На территорию Великописаревской общины россияне сбросили 9 мин.

Белопольскую громаду враг обстреливал практически весь день: 24 прилета из миномета, 6 прилетов из ствольной артиллерии, 20 прилетов из АГС.

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По Середино-Будской громаде россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии, 27 прилетов.

По Глуховской громаде зафиксировано 8 прилетов из ствольной артиллерии.

Темы: Сумская областьобстрел
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