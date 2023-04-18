Ворог атакував Нікополь і громади, є поранений

Після обіду в понеділок росіяни атакували дві громади Нікопольського району, поранили цивільного мешканця, пошкодили будинки, гуртожиток, спортивну школу та інші будівлі.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова: "В Нікополі осколкові поранення отримав цивільний мешканець 1981 року народження, його госпіталізовано до лікарні. Пацієнту надана необхідна допомога, нині його стан задовільний".

Деталі: Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено два багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, гуртожиток, спортивна школа, нежитлові та господарські споруди, автотранспорт, автостоянка, обладнання стільникового зв'язку та лінії електромережі.

Рятувальник ліквідували займання на території приватного підприємства.

Євтушенко зазначив, що в Червоногригорівській громаді триває обстеження території та встановлення масштабу завданої шкоди.