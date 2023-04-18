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Враг атаковал Никополь и громады, есть раненый

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 01:37
Враг атаковал Никополь и громады, есть раненый
последствия обстрелов, фото Евтушенко

После обеда в понедельник россияне атаковали две громады Никопольского района, ранили гражданского жителя, повредили дома, общежитие, спортивную школу и другие здания.

Источник: председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "В Никополе осколочные ранения получил гражданский житель 1981 года рождения, он госпитализирован в больницу. Пациенту оказана необходимая помощь, сейчас его состояние удовлетворительное".

Детали: Кроме того, в результате обстрелов повреждены два многоэтажных и девять частных домов, общежитие, спортивная школа, нежилые и хозяйственные постройки, автотранспорт, автостоянка, оборудование сотовой связи и линии электросети.

Спасатели ликвидировали возгорание на территории частного предприятия.

Евтушенко отметил, что в Червоногригорьевской громаде продолжается обследование территории и установление масштаба нанесенного ущерба.

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Темы: Никопольобстрелвойна
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