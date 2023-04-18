Враг атаковал Никополь и громады, есть раненый
После обеда в понедельник россияне атаковали две громады Никопольского района, ранили гражданского жителя, повредили дома, общежитие, спортивную школу и другие здания.
Источник: председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко
Прямая речь: "В Никополе осколочные ранения получил гражданский житель 1981 года рождения, он госпитализирован в больницу. Пациенту оказана необходимая помощь, сейчас его состояние удовлетворительное".
Детали: Кроме того, в результате обстрелов повреждены два многоэтажных и девять частных домов, общежитие, спортивная школа, нежилые и хозяйственные постройки, автотранспорт, автостоянка, оборудование сотовой связи и линии электросети.
Спасатели ликвидировали возгорание на территории частного предприятия.
Евтушенко отметил, что в Червоногригорьевской громаде продолжается обследование территории и установление масштаба нанесенного ущерба.