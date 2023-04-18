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"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 02:58
Цінує симетрію: NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, якому в листопаді минулого року виповнилося 80 років, може оголосити про своє висування на другий термін 25 квітня.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Посадовці Білого дому, представники Національного демократичного комітету та зовнішні консультанти посилюють роботу з підготовки старту виборчої кампанії Байдена.

NYT зазначає, що у команді президента все частіше обговорюють ідею зробити "стримане відеооголошення" 25 квітня, у четверту річницю його вступу в передвиборчі перегони 2020 року.

Видання пише, що "саме таку симетрію" цінує Байден.

Проте обговорюються також всі "за" і "проти", щоб відкласти оголошення про висування на літо.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Нещодавно Джо Байден підтвердив свої наміри балотуватись на другий термін у 2024 році.
  • Раніше телеканал CNN повідомляв, що президент США у приватних розмовах говорить, що "точно балотуватиметься" на другий термін, а в Демократичній партії заявили, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.

Теми: БайденвибориСША
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