"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, якому в листопаді минулого року виповнилося 80 років, може оголосити про своє висування на другий термін 25 квітня.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Посадовці Білого дому, представники Національного демократичного комітету та зовнішні консультанти посилюють роботу з підготовки старту виборчої кампанії Байдена.

NYT зазначає, що у команді президента все частіше обговорюють ідею зробити "стримане відеооголошення" 25 квітня, у четверту річницю його вступу в передвиборчі перегони 2020 року.

Видання пише, що "саме таку симетрію" цінує Байден.

Проте обговорюються також всі "за" і "проти", щоб відкласти оголошення про висування на літо.

Що цьому передувало:

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