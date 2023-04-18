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"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 02:58
Ценит симметрию: NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, может объявить о своем выдвижении на второй срок 25 апреля.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Чиновники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке старта избирательной кампании Байдена.

NYT отмечает, что в команде президента все чаще обсуждают идею сделать "сдержанное видеообъявление" 25 апреля, в четвертую годовщину его вступления в предвыборную гонку 2020 года.

Издание пишет, что "именно такую симметрию" ценит Байден.

Однако обсуждаются также все "за" и "против", чтобы отложить объявление о выдвижении на лето.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году.
  • Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок, а в Демократической партии заявили, что соответствующее решение он может официально объявить летом.

Темы: БайденвиборыСША
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