"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, может объявить о своем выдвижении на второй срок 25 апреля.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Чиновники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке старта избирательной кампании Байдена.

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NYT отмечает, что в команде президента все чаще обсуждают идею сделать "сдержанное видеообъявление" 25 апреля, в четвертую годовщину его вступления в предвыборную гонку 2020 года.

Издание пишет, что "именно такую симметрию" ценит Байден.

Однако обсуждаются также все "за" и "против", чтобы отложить объявление о выдвижении на лето.

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Что этому предшествовало: