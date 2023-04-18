Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин повертає собі прихильність президента Росії Володимира Путіна.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що Пригожин, схоже, повертає собі прихильність Путіна, ймовірно, в результаті нездатності російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.
Сили "Вагнера", схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання – що є різким відхиленням від попередніх зусиль Кремля, спрямованих на використання сил ПВК та Пригожина в Бахмуті щонайменше з січня 2023 року.
17 квітня джерела, пов'язані з "Вагнером", повідомили, що ПВК готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців для посилення флангів ПВК в Бахмуті.
Пригожин також підтвердив, що російські повітряно-десантні війська діють поряд з Вагнером і вказав, що ПВК активно отримує артилерійські снаряди.
Наразі аналітикам незрозуміло, наскільки Путін довіряє Пригожину, але цілком ймовірно, що Путін зупинив зусилля російського Міноборони помститися "Вагнеру", відмовивши в підкріпленні та боєприпасах, – зазначають аналітики.
В огляді звертають увагу на те, що інтерв'ю з двома колишніми бійцями "Вагнера" про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами і військовополоненими ще більше підкреслює, як ПВК закріпила систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій.
На думку аналітиків, надзвичайно наочні звірства, описані Ялдаровим і Савичем, підкреслюють низку нещодавніх повідомлень про систематичне використання "Вагнером" жорстокості як методу ведення війни.
Також експерти вказують на те, що Пригожин і командування "Вагнера" можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись зміцнити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах ПВК.
У звіті підсумовують: "Цей тип укоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший вплив на російське суспільство, особливо після того, як бійці "Вагнера" завершать контракти і повернуться до своїх домівок.
Російському суспільству доведеться докладати все більше зусиль, щоб впоратися з жорстокістю як нормою, яку чинять його військовослужбовці в міру їхньої реінтеграції у внутрішню сферу, що, ймовірно, матиме наслідки для цілих поколінь російського суспільства".
Основні висновки ISW за 17 квітня:
- Пригожин, схоже, повертає собі прихильність Путіна, ймовірно, в результаті нездатності російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі. Наразі незрозуміло, наскільки Путін довіряє Пригожину, але цілком імовірно, що диктатор зупинив спроби російського Міноборони помститися "Вагнеру", відмовивши йому в підкріпленні та боєприпасах.
- Інтерв'ю з двома колишніми бійцями "Вагнера" про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами і військовополоненими ще більше підкреслює, як ПВК закрипіла систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій.
- Інтерв'ю Gulagu.net з двома колишніми бойовиками "Вагнера" дає цінне уявлення про структуру сил ПВК і розстановку оперативних пріоритетів.
- Московський міський суд засудив російського опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді за критику Кремля і війни в Україні.
- Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 16 квітня і пообіцяв посилити військові обміни та співпрацю між Росією і Китаєм. Під час візиту Лі Путін продовжував намагатися зобразити Росію як рівноправного партнера Китаю у сфері оборони і тихоокеанську військово-морську державу.
- Новостворений "Клуб розлючених патріотів" колишнього грушникаа і бойовика Гіркіна опублікував свій маніфест, в якому зосередився на захисті провійськових фракцій у Кремлі від можливого "саботажу" і "зради".
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та на південь від Кремінної.
- Також вони закріпилися в Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Крім того, окупанти продовжили оборонну підготовку на півдні України.
- Перехід Кремля на електронну розсилку повісток продовжує ускладнювати процедуру призову в Росії.
- Російська окупаційна влада продовжує обговорювати питання видачі російських паспортів на окупованих територіях України.