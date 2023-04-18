Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин повертає собі прихильність президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що Пригожин, схоже, повертає собі прихильність Путіна, ймовірно, в результаті нездатності російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.

Сили "Вагнера", схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання – що є різким відхиленням від попередніх зусиль Кремля, спрямованих на використання сил ПВК та Пригожина в Бахмуті щонайменше з січня 2023 року.

17 квітня джерела, пов'язані з "Вагнером", повідомили, що ПВК готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців для посилення флангів ПВК в Бахмуті.

Пригожин також підтвердив, що російські повітряно-десантні війська діють поряд з Вагнером і вказав, що ПВК активно отримує артилерійські снаряди.

Наразі аналітикам незрозуміло, наскільки Путін довіряє Пригожину, але цілком ймовірно, що Путін зупинив зусилля російського Міноборони помститися "Вагнеру", відмовивши в підкріпленні та боєприпасах, – зазначають аналітики.

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В огляді звертають увагу на те, що інтерв'ю з двома колишніми бійцями "Вагнера" про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами і військовополоненими ще більше підкреслює, як ПВК закріпила систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій.

На думку аналітиків, надзвичайно наочні звірства, описані Ялдаровим і Савичем, підкреслюють низку нещодавніх повідомлень про систематичне використання "Вагнером" жорстокості як методу ведення війни.

Також експерти вказують на те, що Пригожин і командування "Вагнера" можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись зміцнити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах ПВК.

У звіті підсумовують: "Цей тип укоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший вплив на російське суспільство, особливо після того, як бійці "Вагнера" завершать контракти і повернуться до своїх домівок.

Російському суспільству доведеться докладати все більше зусиль, щоб впоратися з жорстокістю як нормою, яку чинять його військовослужбовці в міру їхньої реінтеграції у внутрішню сферу, що, ймовірно, матиме наслідки для цілих поколінь російського суспільства".

Основні висновки ISW за 17 квітня: