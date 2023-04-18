Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин возвращает себе расположение президента России Владимира Путина.

Источник: ISW

Детали: В отчете института говорится о том, что Пригожин, похоже, возвращает себе расположение Путина, вероятно, в результате неспособности российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе.

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Силы "Вагнера", похоже, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание - что является резким отклонением от предыдущих усилий Кремля, направленных на использование сил ЧВК и Пригожина в Бахмуте по меньшей мере с января 2023 года.

17 апреля источники, связанные с "Вагнером", сообщили, что ЧВК готовит до трех мотострелковых бригад мобилизованных военнослужащих для усиления флангов ЧВК в Бахмуте.

Пригожин также подтвердил, что российские воздушно-десантные войска действуют рядом с Вагнером и указал, что ЧВК активно получает артиллерийские снаряды.

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Сейчас аналитикам непонятно, насколько Путин доверяет Пригожину, но вполне вероятно, что Путин остановил усилия российского Минобороны отомстить "Вагнеру", отказав в подкреплении и боеприпасах, - отмечают аналитики.

В обзоре обращают внимание на то, что интервью с двумя бывшими бойцами "Вагнера" об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными еще больше подчеркивает, как ЧВК закрепила систематическую жестокость как часть своего фундаментального способа действий.

По мнению аналитиков, чрезвычайно наглядные зверства, описанные Ялдаровым и Савичем, подчеркивают ряд недавних сообщений о систематическом использовании "Вагнером" жестокости как метода ведения войны.

Также эксперты указывают на то, что Пригожин и командование "Вагнера" могут активно поощрять активное участие в зверствах, пытаясь укрепить социальную сплоченность и репутацию в подразделениях ЧВК.

В отчете подытоживается: "Этот тип укоренившегося насилия, вероятно, будет оказывать все большее влияние на российское общество, особенно после того, как бойцы "Вагнера" завершат контракты и вернутся в свои дома.

Российскому обществу придется прилагать все больше усилий, чтобы справиться с жестокостью как нормой, которую совершают его военнослужащие по мере их реинтеграции во внутреннюю сферу, что, вероятно, будет иметь последствия для целых поколений российского общества".

Основные выводы ISW за 17 апреля: