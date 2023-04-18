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Японія і Південна Корея посилюють співпрацю у сфері безпеки тлі загроз КНДР

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 07:12
Японія і Південна Корея посилюють співпрацю у сфері безпеки тлі загроз КНДР
фото: Getty Images

Японія і Південна Корея вперше за 5 років провели переговори і домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Джерело: Kyodo

Деталі: Високопосадовці міністерств закордонних справ і оборони двох країн також домовилися посилити координацію зі Сполученими Штатами щодо обміну інформацією в режимі реального часу під час запусків ракет Північної Кореї.

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Крім того, для більшого взаєморозуміння вони обговорили політику безпеки і оборони двох країн.

Як зазначає видання, зустріч відбулася на тлі постійного занепокоєння в Південній Кореї з приводу того, що Японія прагне розвивати потенціал для нанесення ударів по цілях на території супротивника.

Нагадаємо: Країни призупинили переговори з питань безпеки у 2018 році після того, як Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японські компанії виплатити компенсацію позивачам за імовірну примусову працю під час Другої світової війни за часів колоніального правління Японії на Корейському півострові у 1910-1945 роках.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Південна Корея, США і Японія в понеділок розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря з метою посилити стримування північнокорейських загроз.

Теми: ЯпоніяПівденна КореяПівнічна Корея
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