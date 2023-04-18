Япония и Южная Корея усиливают сотрудничество в сфере безопасности на фоне угроз КНДР

Япония и Южная Корея впервые за 5 лет провели переговоры и договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.

Источник: Kyodo

Детали: Высокопоставленные чиновники министерств иностранных дел и обороны двух стран также договорились усилить координацию с Соединенными Штатами по обмену информацией в режиме реального времени во время запусков ракет Северной Кореи.

Кроме того, для большего взаимопонимания они обсудили политику безопасности и обороны двух стран.

Как отмечает издание, встреча состоялась на фоне постоянного беспокойства в Южной Корее по поводу того, что Япония стремится развивать потенциал для нанесения ударов по целям на территории противника.

Напомним: Страны приостановили переговоры по вопросам безопасности в 2018 году после того, как Верховный суд Южной Кореи обязал японские компании выплатить компенсацию истцам за вероятный принудительный труд во время Второй мировой войны во времена колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

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