Роспропаганда переконує, що Путін нібито побував на Луганщині і Херсонщині

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку.

Джерело: пропагандистське росЗМІ РИА Новости з посиланням на пресслужбу президента РФ

Дослівно: "Володимир Путін у штабі угруповання військ " Днєпр " в Херсонській області заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача угруповання військ "Днєпр" генерал-полковника Олега Макаревича та інших воєначальників".

Деталі: Зазначається, що Путіна цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Доповнено: Пізніше російські пропагандисти опублікували відео, яке нібито має підтверджувати, що Путін був в Україні. На відео видно, що Путін приїхав у якесь містечко чи селище. Він виходить з машини і в оточенні охоронців зустрічається з кимось із військових. Однак із відео не зрозуміло, де саме перебуває Путін.

Інші кадри показують російського диктатора вже у штабі. За його спиною висить великий банер "Угруповання військ "Днєпр". Командний пункт". Мабуть, цей банер має переконати росіян, що Путін був в Україні.

Російські пропагандисти заявили, що Путін відвідав штаб "Днєпр" і штаб Національної гвардії "Восток" на тимчасово окупованій території Луганської області. Відео з Telegram-каналу "Ви слухали Маяк" pic.twitter.com/F4evnkbPL5 ВІДЕО ДНЯ April 18, 2023

Також опубліковане відео, як Путін виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, великою кількістю техніки, гелікоптерів і літаків із буквами "Z", з прапором РФ і прапором із тією самою літерою "Z" нібито на тимчасово окупованій Луганщині. Із відео не зрозуміло, де саме перебуває російський диктатор.

Далі він нібито заходить у штаб угруповання "Восток".

Російські пропагандисти також показали, що Путін виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з великою кількістю техніки і літаків. Відео з Telegram-каналу "Ви слухали Маяк" pic.twitter.com/zxLoEPUKRe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2023

На відео знову показують великий банер із відповідним написом. Але справжніх доказів того, що Путін був в Україні, пропагандисти не показують.