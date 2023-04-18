Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Роспропаганда переконує, що Путін нібито побував на Луганщині і Херсонщині

Ірина Балачук, Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 08:34
Роспропаганда переконує, що Путін нібито побував на Луганщині і Херсонщині
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку.

Джерело: пропагандистське росЗМІ РИА Новости з посиланням на пресслужбу президента РФ

Дослівно: "Володимир Путін у штабі угруповання військ " Днєпр " в Херсонській області заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача угруповання військ "Днєпр" генерал-полковника Олега Макаревича та інших воєначальників".

Деталі: Зазначається, що Путіна цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Доповнено: Пізніше російські пропагандисти опублікували відео, яке нібито має підтверджувати, що Путін був в Україні. На відео видно, що Путін приїхав у якесь містечко чи селище. Він виходить з машини і в оточенні охоронців зустрічається з кимось із військових. Однак із відео не зрозуміло, де саме перебуває Путін.

Інші кадри показують російського диктатора вже у штабі. За його спиною висить великий банер "Угруповання військ "Днєпр". Командний пункт". Мабуть, цей банер має переконати росіян, що Путін був в Україні.

Також опубліковане відео, як Путін виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, великою кількістю техніки, гелікоптерів і літаків із буквами "Z", з прапором РФ і прапором із тією самою літерою "Z" нібито на тимчасово окупованій Луганщині. Із відео не зрозуміло, де саме перебуває російський диктатор. 

Далі він нібито заходить у штаб угруповання "Восток".

На відео знову показують великий банер із відповідним написом. Але справжніх доказів того, що Путін був в Україні, пропагандисти не показують.

Теми: ПутінвійнапропагандаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька – британська розвідка
Росіяни б’ють по Херсону: є поранені
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
Наштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
Усі новини...
Реклама: