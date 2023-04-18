Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Роспропаганда переконує, що Путін нібито побував на Луганщині і Херсонщині

Ірина Балачук, Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 08:34
Роспропаганда переконує, що Путін нібито побував на Луганщині і Херсонщині
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку.

Джерело: пропагандистське росЗМІ РИА Новости з посиланням на пресслужбу президента РФ

Дослівно: "Володимир Путін у штабі угруповання військ " Днєпр " в Херсонській області заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача угруповання військ "Днєпр" генерал-полковника Олега Макаревича та інших воєначальників".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що Путіна цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Доповнено: Пізніше російські пропагандисти опублікували відео, яке нібито має підтверджувати, що Путін був в Україні. На відео видно, що Путін приїхав у якесь містечко чи селище. Він виходить з машини і в оточенні охоронців зустрічається з кимось із військових. Однак із відео не зрозуміло, де саме перебуває Путін.

Інші кадри показують російського диктатора вже у штабі. За його спиною висить великий банер "Угруповання військ "Днєпр". Командний пункт". Мабуть, цей банер має переконати росіян, що Путін був в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Також опубліковане відео, як Путін виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, великою кількістю техніки, гелікоптерів і літаків із буквами "Z", з прапором РФ і прапором із тією самою літерою "Z" нібито на тимчасово окупованій Луганщині. Із відео не зрозуміло, де саме перебуває російський диктатор. 

Далі він нібито заходить у штаб угруповання "Восток".

На відео знову показують великий банер із відповідним написом. Але справжніх доказів того, що Путін був в Україні, пропагандисти не показують.

Теми: ПутінвійнапропагандаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька – британська розвідка
Росіяни вдарили по Херсону: 1 загиблий, 9 поранених
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: