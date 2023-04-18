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Роспропаганда убеждает, что Путин якобы побывал на Луганщине и Херсонщине

Ирина Балачук, Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 08:34
Роспропаганда убеждает, что Путин якобы побывал на Луганщине и Херсонщине
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении.

Источник: пропагандистское росСМИ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РФ

Дословно: "Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников".

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Детали: Отмечается, что Путина интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях.

Дополнено: Позже российские пропагандисты опубликовали видео, которое якобы должно подтверждать, что Путин был в Украине. На видео видно, что путин приехал в какой-то городок или поселок. Он выходит из машины и в окружении охранников встречается с кем-то из военных.

Однако из видео не понятно, где именно находится Путин. Другие кадры показывают российского диктатора уже в штабе. За его спиной висит большой баннер "Группировка войск Днепр. Командный пункт". Видимо, это баннер должен убедить россиян, что Путин был в Украине.

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Также опубликовано видео, как Путин выходит их вертолета, садится в машину и едет через военный городок с палатками, большим количеством техники, вертолетов и самолетов с буквами "Z", а также с развевающимися флагом РФ и флагом с той же буквами "Z" якобы на временно оккупированной Луганщине. Из видео не понятно, где именно находится российский диктатор.

Дальше он якобы заходит в штаб группировки "Восток". На видео снова показывают большой баннер с соответствующей надписью.

Но настоящих доказательств того, что Путин был в Украине, пропагандисты не показывают.

Темы: ПутинвойнапропагандаХерсонская область
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