Росіяни бомбардували Новоєгорівку на Луганщині, троє загиблих

У результаті авіанальоту в Луганській області загинули троє мирних жителів, одна людина поранена.

Джерело: начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор

Пряма мова: "Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині.

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Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова.

Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа.

На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості".

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Деталі: Лисогор додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

Крім того, за його повідомленням, напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок, мешканці якого вчасно евакуювалися.

Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.