Росіяни бомбардували Новоєгорівку на Луганщині, троє загиблих

У результаті авіанальоту в Луганській області загинули троє мирних жителів, одна людина поранена.

Джерело: начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор

Пряма мова: "Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині.

Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова.

Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа.

На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості".

Деталі: Лисогор додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

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Крім того, за його повідомленням, напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок, мешканці якого вчасно евакуювалися.

Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.