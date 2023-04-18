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Россияне бомбардировали Новоегоровку на Луганщине, трое погибших

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 07:58
Россияне бомбардировали Новоегоровку на Луганщине, трое погибших
скриншот deepstatemap

В результате авианалета в Луганской области погибли трое мирных жителей, один человек ранен.

Источник: начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор

Прямая речь: "Трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине.

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Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков.

Вчера вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, возник пожар.

К сожалению, из-за плотного артобстрела, спасти людей из-под горящих завалов не было возможности".

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Детали: Лысогор добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

Кроме того, по его сообщению, накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом, жители которого вовремя эвакуировались.

Также артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

Темы: Луганская областьвойна
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