СБУ затримала доньку ексгауляйтера Чорнобаївки: втекла як переселенка

Служба безпеки України затримала на Вінниччині доньку ексгауляйтера Чорнобаївки, яка раніше очолювала "відділ освіти" в окупованому селі.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Вінницької обласної прокуратури, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За інформацією слідства, 30-річна донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше повідомила про підозру, однією з перших підтримала росіян під час окупації і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

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За протекції Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася впровадженням освітніх "стандартів" РФ. За інформацією прокуратури, вона виконувала обов’язки начальниці у червні-липні

СБУ повідомляє, що жінка змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

До початку навчального року вона намагалася організовувати освітній процес за стандартами Росії, схиляла директорів шкіл до відновлення повноцінної роботи.

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Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини.

Зокрема, наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом із Росією". На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

Після деокупації правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора). Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває слідство. Жінці загрожує від 10 до 12 років ув’язнення.