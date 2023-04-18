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СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки: сбежала как переселенка

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 10:29
СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки: сбежала как переселенка
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области дочь экс-гауляйтера Чернобаевки, которая ранее возглавляла "отдел образования" в оккупированном селе.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генпрокурора 

Детали: По информации следствия, 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее сообщила о подозрении, одной из первых поддержала россиян во время оккупации и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

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При протекции Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась внедрением образовательных "стандартов" РФ. По информации прокуратуры, она исполняла обязанности начальницы в июне-июле

СБУ сообщает, что женщина заставляла местных педагогов участвовать в процессе русификации поселковых учебных заведений и их перевода на расчеты в российских рублях.

До начала учебного года она пыталась организовывать образовательный процесс по стандартам России, склоняла директоров школ к восстановлению полноценной работы.

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Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонщины.

В частности, в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически была планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.

После деоккупации правобережной части Херсонской области вражеская пособница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора). Мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие. Женщине грозит от 10 до 12 лет заключения.

 

Темы: СБУпрокуратураХерсонская область
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