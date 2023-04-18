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Росіяни вдарили по Херсону: 1 загиблий, 9 поранених

Ірина БалачукВівторок, 18 квітня 2023, 12:32
Росіяни вдарили по Херсону: 1 загиблий, 9 поранених
Загиблий внаслідок російських ударів по Херсону 18 квітня. Тут і далі фото з Telegram Прокудіна

Російські військові обстріляли центр Херсона вранці 18 квітня, у результаті чого 1 людина загинула та ще 9 дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Увага! Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!".

Деталі: Водночас Єрмак уточнив, що окупати вдарили в район Центрального ринку і що внаслідок артилерійського обстрілу постраждали 6 людей. 

 

Оновлено: Пізніше Прокудін повідомив, що одна людина загинула та 7 дістали поранення. 

 

Голова ОВА опублікував фото наслідків російського обстрілу і зазначив, що поблизу місця, куди вдарили окупанти, немає жодного військового об’єкта. 

 

Ще пізніше Херсонська ОВА уточнила, що поранення отримали 9 людей.

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Теми: ХерсонвійнаРосія
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