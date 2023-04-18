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Россияне ударили по Херсону: 1 погибший, 9 раненых

Ирина БалачукВторник, 18 апреля 2023, 12:32
Россияне ударили по Херсону: 1 погибший, 9 раненых
Погибший в результате российских ударов по Херсону 18 апреля. Здесь и далее фото из Telegram Прокудина

Российские военные обстреляли центр Херсона утром 18 апреля, в результате чего 1 человек погиб и еще 9 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Внимание! Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!". 

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Детали: В то же время Ермак уточнил, что оккупанты ударили в район Центрального рынка и что в результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек. 

 

Обновлено: Позже Прокудин сообщил, что один человек погиб и 7 получили ранения. 

 

Глава ОВА опубликовал фото последствий российского обстрела и отметил, что вблизи места, куда ударили оккупанты, нет ни одного военного объекта. 

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Еще позже Херсонская ОВА уточнила, что ранения получили 9 человек.

Темы: ХерсонвойнаРосcия
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