Россияне ударили по Херсону: 1 погибший, 9 раненых
Вторник, 18 апреля 2023, 12:32
Российские военные обстреляли центр Херсона утром 18 апреля, в результате чего 1 человек погиб и еще 9 получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Внимание! Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!".
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Детали: В то же время Ермак уточнил, что оккупанты ударили в район Центрального рынка и что в результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек.
Обновлено: Позже Прокудин сообщил, что один человек погиб и 7 получили ранения.
Глава ОВА опубликовал фото последствий российского обстрела и отметил, что вблизи места, куда ударили оккупанты, нет ни одного военного объекта.
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Еще позже Херсонская ОВА уточнила, что ранения получили 9 человек.