ОВА: За добу окупанти вбили трьох цивільних, ще троє – поранені

Російські окупанти за минулу вбили трьох цивільних та поранили одного на Луганщині, ще двоє поранених – на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: На Сумщині у вівторок зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по території Білопільської ТГ. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється.

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У понеділок протягом дня росіяни обстріляли території Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської громад.

Запорізька: за минулу добу громади області на лінії вогню зазнали 4 обстріли з РСЗВ, 2 авіаційні та 55 артилерійські удари. Вчергове ворог поцілив у Малинівку, Плавні, Кам’янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів.

Люди не постраждали. Наразі надійшло повідомлення про ураження 12 об’єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина: у понеділок росіяни націлили на район Нікопольщини важку артилерію. Найбільше дісталося Нікополю – там поранено людину. Агресор понівечив інфраструктуру та житлові будинки.

Від ворожого обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями. У місті пошкоджені спортшкола, гуртожиток, автостоянка. Сталася пожежа на приватному підприємстві – рятувальники вогонь вже загасили. Побиті 2 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, 2 нежитлові будівлі, господарські споруди, авто, вишки стільникового зв’язку та лінія електропередач.

Обстріляв ворог і Червоногригорівську громаду.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району, зруйновано щонайменше 8 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

Також ворог з РСЗВ обстріляв с. Петропавлівка Чугуївського району, пошкоджено 2 житлових будинки та господарчу споруду. Внаслідок обстрілу с. Бочкове Чугуївського району, пошкоджено будинок та сталася пожежа.

В смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ у с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено високовольтну лінію, господарчу споруду та 1 будинок.

Луганщина: Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували.

Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: 21 обстріл протягом доби. Ворог здійснив авіаудари (тип ракет не встановлено), авіаудар "НКРС", С300, застосовував РСЗВ "Град", артилерію, БПЛА"Герань". Обстріляні: смт Велика Новосілка, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, с. Карлівка, Слов'янськ.

Пошкоджено 5 багатоповерхівок, гаражі, цех ПрАТ "АКХЗ", школа, технікум, офісні приміщення, торговельний центр.

Миколаївщина: вночі в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 80 осіб.

У Бериславському районі в полі, між селами Трифонівка та Борозенське, під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку. Через підрив на міні чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу.