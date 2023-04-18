ОВА: За сутки оккупанты убили трех гражданских, еще трое – ранены

Российские оккупанты за минувшие сутки убили трех гражданских и ранили одного на Луганщине, еще двое раненых – в Днепропетровской и Херсонской областях.

Источник: сводка ОВА

Детали: На Сумщине во вторник утром враг совершил артиллерийский обстрел по территории Белопольской ТГ. Информация о пострадавших, разрушениях объектов инфраструктуры уточняется.

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В понедельник в течение дня россияне обстреляли территории Великописаревской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Глуховской громад.

Запорожская: за минувшие сутки громады области на линии огня подверглись 4 обстрелам из РСЗО, 2 авиационных и 55 артиллерийских ударов. В очередной раз враг попал в Малиновку, Плавни, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов.

Люди не пострадали. Сейчас поступило сообщение о поражении 12 объектов инфраструктуры.

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Днепропетровская область: в понедельник россияне нацелили на район Никопольщины тяжелую артиллерию. Больше всего досталось Никополю - там ранен человек. Агрессор изуродовал инфраструктуру и жилые дома.

От вражеского обстрела пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

В городе повреждены спортшкола, общежитие, автостоянка. Произошел пожар на частном предприятии - спасатели огонь уже потушили. Побиты 2 многоэтажки, 9 частных домов, 2 нежилых здания, хозяйственные постройки, авто, вышки сотовой связи и линия электропередач.

Обстрелял враг и Червоногригорьевскую громаду.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Окоп, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерно.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал г. Волчанск Чугуевского района, разрушено не менее 8 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Также враг из РСЗО обстрелял с. Петропавловка Чугуевского района, повреждены 2 жилых дома и хозяйственная постройка. В результате обстрела с. Бочково Чугуевского района, поврежден дом и произошел пожар.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрелов повреждены жилые дома. В результате обстрела из РСЗО в с. Зеленый Гай Изюмского района повреждены высоковольтная линия, хозяйственная постройка и 1 дом.

Луганщина: Трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине. Женщину 1977 года рождения госпитализировали.

Также артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: 21 обстрел в течение суток. Враг совершил авиаудары (тип ракет не установлен), авиаудар "НКРС", С300, применял РСЗО "Град", артиллерию, БПЛА "Герань". Обстреляны: пгт Великая Новоселка, Авдеевка, Торецк, Бахмут, с. Карловка, Славянск.

Повреждены 5 многоэтажек, гаражи, цех ЧАО "АКХЗ", школа, техникум, офисные помещения, торговый центр.

Николаевщина: ночью в Снигиревской громаде враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших. Более подробная информация уточняется

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой громады и линию электропередач в Чернобаевской сельской громаде.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 80 человек.

В Бериславском районе в поле, между селами Трифоновка и Борозенское, во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку. Из-за подрыва на мине мужчина получил ранения. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь.