Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP

Український військовий біля техніки, яка б'є ворога в Україні. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Минулого місяця після переговорів з високопосадовцями США Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії і замість цього вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки, витік яких стався раніше цього місяця.

Минулого тижня повідомлялося про ще один документ, який викриває таємну схему, запропоновану президентом Єгипту Абдель Фатахом ас-Сісі в лютому, щодо надання Росії до 40 000 122-мм ракет Sakr-45, які можуть бути використані в російських реактивних системах залпового вогню. Сісі нібито доручив своїм підлеглим тримати проєкт в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

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Але нові документи, які WP отримала з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня Сісі відмовився від планів поставок Москві. Єгипет, хоча і має давні дипломатичні і військові відносини з Росією, протягом десятиліть був головним американським союзником на Близькому Сході і отримує понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги від США.

За даними документів, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Вашингтон намагався заручитися новими прихильниками – і вкрай необхідними боєприпасами – для боротьби Києва з російськими військами. Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської військової продукції, йдеться в документі.

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Нагадаємо, 21-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра минулого тижня був звинувачений у витоку надсекретних даних військової розвідки і йому висунули звинувачення в незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".