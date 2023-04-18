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Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 11:36
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Украинский военный возле техники, которая бьет врага в Украине. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять документов американской разведки, утечка которых произошла ранее в этом месяце.

На прошлой неделе сообщалось еще об одном документе, который разоблачает тайную схему, предложенную президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси в феврале, о предоставлении России до 40 000 122-миллиметровых ракет Sakr-45, которые могут быть использованы в российских реактивных системах залпового огня. Сиси якобы поручил своим подчиненным держать проект в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".

Но новые документы, которые WP получила из массива материалов, свидетельствуют о том, что в начале марта Сиси отказался от планов поставок Москве. Египет, хотя и имеет давние дипломатические и военные отношения с Россией, в течение десятилетий был главным американским союзником на Ближнем Востоке и получает более 1 миллиарда долларов в год в виде военной помощи от США.

По данным документов, Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.

Вашингтон пытался заручиться новыми сторонниками – и крайне необходимыми боеприпасами – для борьбы Киева с российскими войсками. Египет намеревался использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой американской военной продукции, говорится в документе.

Напомним, 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра на прошлой неделе был обвинен в утечке сверхсекретных данных военной разведки и ему было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

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Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

Темы: ЕгипетРосcиявойнапомощь Украине
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