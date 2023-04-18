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Макрон за допомогою Китаю хоче посадити Україну і Росію за стіл переговорів влітку – Bloomberg

Вівторок, 18 квітня 2023, 11:55

Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, знайомих з намірами французького лідера, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бонну працювати з провідним китайським дипломатом Ваном Ї над створенням рамок, які можна було б використати основою для майбутніх переговорів.  

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Французька стратегія, за словами анонімних джерел, передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде за планом.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном Ї, але відмовився коментувати деталі. Він додав, що союзники Франції "поінформовані про будь-яку" французьку ініціативу. 

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про джерело інформації, і йому "важко перевірити її достовірність".

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Під час свого нещодавнього візиту до Китаю Еммануель Макрон не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, нагадує видання. Очільники двох держав не розмовляли з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому.

Минулого року Макрон також розлютив союзників після того, як заявив, що не слід "принижувати" Росію.

Як уточнює агентство, не відомо, чи підтримують план Макрона офіційний Київ та його союзники. Багато з них раніше відкинули пропозиції про припинення вогню з огляду на те, що воно може дозволити Росії зберегти окуповані території.

На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного наступу українських військ.

Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його "дружбу без обмежень" з Росією. 

Макрон раніше заявляв, що вбачає важливу роль Китаю, і що завдяки своїм відносинам з Росією він може "повернути Москву до здорового глузду".

Пекін поки що не демонструє ознак готовності чинити тиск на Москву, щоб вона вивела війська з України.

Теми: МакронКитайРосія
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