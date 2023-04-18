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Макрон с помощью Китая хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров летом – Bloomberg

Вторник, 18 апреля 2023, 11:55

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, знакомых с намерениями французского лидера, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, Макрон поручил своему внешнеполитическому советнику Эммануэлю Бонну работать с ведущим китайским дипломатом Ваном И над созданием рамок, которые можно было бы использовать как основу для будущих переговоров.

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Французская стратегия, по словам анонимных источников, предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет по плану.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ваном И, но отказался комментировать детали. Он добавил, что союзники Франции "проинформированы о любой" французской инициативе.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации, и ему "трудно проверить ее достоверность".

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Во время своего недавнего визита в Китай Эммануэль Макрон не смог убедить лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает издание. Главы двух государств не разговаривали с начала полномасштабного вторжения России более года назад.

В прошлом году Макрон также разозлил союзников после того, как заявил, что не следует "унижать" Россию.

Как уточняет агентство, не известно, поддерживают ли план Макрона официальный Киев и его союзники. Многие из них ранее отвергли предложения о прекращении огня ввиду того, что оно может позволить России сохранить оккупированные территории.

По мнению источников, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в частности, от успешного весеннего наступления украинских войск.

Многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "дружбу без ограничений" с Россией.

Макрон ранее заявлял, что видит важную роль Китая, и что благодаря своим отношениям с Россией он может "вернуть Москву к здравому смыслу".

Пекин пока не демонстрирует признаков готовности оказывать давление на Москву, чтобы она вывела войска из Украины.

Темы: МакронКитайРосcия
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