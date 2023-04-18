В России решили обойтись без шествия "Бессмертного полка" в День Победы

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году пройдет в смешанном формате, очного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая в этом году не будет.

Источник: ТАСС

Детали: Глава центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы РФ Ольга Занко сообщила, что День Победы в 2023 году будет проходить в смешанном формате: в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о "Великой Отечественной войне", в том числе и акция "Бессмертный полк".

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Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева сообщила, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет.

Прямая речь Цунаевой: "Не будет (шествия "Бессмертного полка" – ред.). К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности, Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк". Если где-то у людей нет такой возможности – давайте использовать другие варианты".

Детали: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не знает, будет ли Владимир Путин участвовать в акции "Бессмертный полк", но уверен, что альтернативные форматы акции будут востребованы россиянами.

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Напомним: Россия во второй раз скромнее, чем всегда, будет отмечать День победы во Второй мировой войне из-за того, что сама начала войну против Украины и ведет захватнические боевые действия.