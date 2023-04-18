Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России решили обойтись без шествия "Бессмертного полка" в День Победы

"Украинская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 12:11
В России решили обойтись без шествия Бессмертного полка в День Победы
Путин участвовал в шествии "Бессмертного полка", архивное фото Кремля

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году пройдет в смешанном формате, очного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая в этом году не будет.

Источник: ТАСС 

Детали: Глава центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы РФ Ольга Занко сообщила, что День Победы в 2023 году будет проходить в смешанном формате: в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о "Великой Отечественной войне", в том числе и акция "Бессмертный полк".

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева сообщила, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет.

Прямая речь Цунаевой: "Не будет (шествия "Бессмертного полка" – ред.). К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности, Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк". Если где-то у людей нет такой возможности – давайте использовать другие варианты".

Детали: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не знает, будет ли Владимир Путин участвовать в акции "Бессмертный полк", но уверен, что альтернативные форматы акции будут востребованы россиянами.

Напомним: Россия во второй раз скромнее, чем всегда, будет отмечать День победы во Второй мировой войне из-за того, что сама начала войну против Украины и ведет захватнические боевые действия.

ВИДЕО ДНЯ
УП, дополнено
Темы: Росcиявойнаисторияпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Росcия
Польша начала устанавливать электронный барьер на границе с Россией
Песков: Россия послушает только те предложения "мира", которые в ее интересах
Россияне ударили по Херсону: 1 погибший, 9 раненых
Последние новости
19:03
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: