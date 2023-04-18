Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз зробив крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 12:39
Євросоюз зробив крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС
Мобільний зв'язок у Європі, фото AFP via Getty Images

Рада Євросоюзу затвердила пропозицію Європейської комісії розширити дію мобільного роумінгу в ЄС на Україну.

Про це 18 квітня повідомило Міністерство цифрової трансформації України, пише "Європейська правда".

Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з Євросоюзом на постійній основі, підкреслили у міністерстві.

Реклама:

Для цього Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до Доповнення 17-3 Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Рада Європейського Союзу схвалила цю пропозицію.

"Наближаємо роумінг з Євросоюзом. Рада ЄС затвердила Додаток 17-3. Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники – в Україні", – йдеться у повідомленні.

Далі рішення має схвалити комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. 

ВІДЕО ДНЯ

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Нещодавно дію цієї домовленості продовжили ще на пів року.

У вересні 2022 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Теми: Європамобільний зв'язокУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: