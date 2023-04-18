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Євросоюз зробив крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 12:39
Євросоюз зробив крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС
Мобільний зв'язок у Європі, фото AFP via Getty Images

Рада Євросоюзу затвердила пропозицію Європейської комісії розширити дію мобільного роумінгу в ЄС на Україну.

Про це 18 квітня повідомило Міністерство цифрової трансформації України, пише "Європейська правда".

Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з Євросоюзом на постійній основі, підкреслили у міністерстві.

Для цього Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до Доповнення 17-3 Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Рада Європейського Союзу схвалила цю пропозицію.

"Наближаємо роумінг з Євросоюзом. Рада ЄС затвердила Додаток 17-3. Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники – в Україні", – йдеться у повідомленні.

Далі рішення має схвалити комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. 

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

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Нещодавно дію цієї домовленості продовжили ще на пів року.

У вересні 2022 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Теми: Європамобільний зв'язокУкраїна
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