Евросоюз сделал шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС

Совет Евросоюза утвердил предложение Европейской комиссии расширить действие мобильного роуминга в ЕС на Украину.

Об этом 18 апреля сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС и Еврокомиссия поддерживают то, чтобы Украина присоединилась к свободному роумингу с Евросоюзом на постоянной основе, подчеркнули в министерстве.

Для этого Еврокомиссия предложила включить положение о роуминге в Дополнение 17-3 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Совет Европейского Союза одобрил это предложение.

"Приближаем роуминг с Евросоюзом. Совет ЕС утвердил Приложение 17-3. Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники – в Украине", – говорится в сообщении.

Далее решение должен одобрить Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

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Недавно действие этой договоренности продлили еще на полгода.

В сентябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.