В Україні дощитиме, пік водопілля триватиме ще 10 днів – синоптик

Синоптик прогнозує, що у середу в Україні буде дощити, в четвер – очікується короткочасне похолодання, а пік водопілля припадає на 18-28 квітня, тому вода ще надходитиме.

Джерело: синоптик Наталя Діденко в Facebook

Пряма мова: "Середа в Україні буде з дощами. У південній частині дощі завтра будуть помірними, у другій половині дня дощова повітряна маса підніметься до центральних областей.

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Невеликі дощі пройдуть 18-го квітня на заході та сході також. У північній частині України завтра опади малоймовірні".

Деталі: Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня +12+16 градусів, на заході +8+11 градусів (на Закарпатті +18 градусів).

У південній частині очікується +9+12 градусів, на Одещині до +14. А в Криму – +17+20 градусів.

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погода 19 квітня мапа Укргідрометцентр

У Києві 18-го квітня передбачається погода суха, хіба ввечері пройде невеликий дощ.

Синоптик попередила, що у четвер очікується короткочасне похолодання.

Надалі знову в межах +12+17 градусів, з періодичними дощами.

Діденко порадила читати про водопілля стан річок, підйоми, затоплення на сторінках Українського Гідрометцентру та ДСНС.

Так, за оцінками Укргідрометцентру, пік водопілля припадає на 18-28 квітня, тому вода ще надходитиме.

погода 20 квітня мапа Укргідрометцентр

Що цьому передувало: