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В Україні дощитиме, пік водопілля триватиме ще 10 днів – синоптик

Альона Мазуренко Вівторок, 18 квітня 2023, 12:52
В Україні дощитиме, пік водопілля триватиме ще 10 днів – синоптик
фото: pixabay

Синоптик прогнозує, що у середу в Україні буде дощити, в четвер – очікується короткочасне похолодання, а пік водопілля припадає на 18-28 квітня, тому вода ще надходитиме.

Джерело: синоптик Наталя Діденко в Facebook

Пряма мова: "Середа в Україні буде з дощами. У південній частині дощі завтра будуть помірними, у другій половині дня дощова повітряна маса підніметься до центральних областей.

Невеликі дощі пройдуть 18-го квітня на заході та сході також. У північній частині України завтра опади малоймовірні".

Деталі: Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня +12+16 градусів, на заході +8+11 градусів (на Закарпатті +18 градусів).

У південній частині очікується +9+12 градусів, на Одещині до +14. А в Криму – +17+20 градусів.

 
погода 19 квітня
мапа Укргідрометцентр

У Києві 18-го квітня передбачається погода суха, хіба ввечері пройде невеликий дощ.

ВІДЕО ДНЯ

Синоптик попередила, що у четвер очікується короткочасне похолодання.

Надалі знову в межах +12+17 градусів, з періодичними дощами.

Діденко порадила читати про водопілля стан річок, підйоми, затоплення на сторінках Українського Гідрометцентру та ДСНС.

Так, за оцінками Укргідрометцентру, пік водопілля припадає на 18-28 квітня, тому вода ще надходитиме.

 
погода 20 квітня
мапа Укргідрометцентр

Що цьому передувало: 

  • Раніше попередження оголосили через водопілля на Верхньому Дніпрі, через водосховища Дніпровського каскаду, на Десні в межах Чернігівської області. Також другий рівень небезпеки оголосили на Київщині.

Теми: погодавода
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