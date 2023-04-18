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В Украине будет дождливо, пик половодья продлится еще 10 дней – синоптик

Алена МазуренкоВторник, 18 апреля 2023, 12:52
В Украине будет дождливо, пик половодья продлится еще 10 дней – синоптик
фото: pixabay

Синоптик прогнозирует, что в среду в Украине будет дождливо, в четверг - ожидается кратковременное похолодание, а пик половодья приходится на 18-28 апреля, поэтому вода еще будет поступать.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Среда в Украине будет с дождями. В южной части дожди завтра будут умеренными, во второй половине дня дождливая воздушная масса поднимется в центральные области.

Небольшие дожди пройдут 18-го апреля на западе и востоке также. В северной части Украины завтра осадки маловероятны".

Детали: Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +12+16 градусов, на западе +8+11 градусов (на Закарпатье +18 градусов).

В южной части ожидается +9+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму - +17+20 градусов.

 
погода 19 апреля
карта Укргидрометцентра

В Киеве 18-го апреля предполагается погода сухая, разве вечером пройдет небольшой дождь.

ВИДЕО ДНЯ

Синоптик предупредила, что в четверг ожидается кратковременное похолодание.

В дальнейшем снова в пределах +12+17 градусов, с периодическими дождями.

Диденко посоветовала читать о половодье состояние рек, подъемы, затопления на страницах Украинского Гидрометцентра и ГСЧС.

Так, по оценкам Укргидрометцентра, пик половодья приходится на 18-28 апреля, поэтому вода еще будет поступать.

 
погода 20 апреля
карта Укргидрометцентра

Что этому предшествовало:

  • Ранее предупреждение объявили из-за половодья на Верхнем Днепре, через водохранилища Днепровского каскада, на Десне в пределах Черниговской области. Также второй уровень опасности объявили на Киевщине.

Темы: погодавода
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