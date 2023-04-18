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У Путіна вирішили приховати, що він був на Херсонщині ще до Великодня

Ірина БалачукВівторок, 18 квітня 2023, 13:49
У Путіна вирішили приховати, що він був на Херсонщині ще до Великодня
Скриншот з відео

Президент Росії Володимир Путін був на території тимчасово окупованої території Херсонської області ще до Великодня, і перебував недалеко від кордону з Кримом, повідомляє російське видання "Агентство".

Джерело: "Агентство" в Telegram, Медуза, російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Видання звернуло увагу, що на відео візиту Путіна на Херсонщину України, яке пропагандистські ЗМІ опублікували 18 квітня, зображена стела на в'їзді до Генічеська з боку селища Новоолексіївка.

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А також на те, що Путін на одному з кадрів вручає військовослужбовцям копію ікони, яка належала "одному з найуспішніших міністрів оборони російської армії у ХІХ столітті", і каже, що "зараз ось Великдень буде, так?".

"Агентство" зазначає, що Великдень був 16 квітня, тому можна зробити висновок, що поїздка російського диктатора на тимчасово окуповані території та зустріч із військовими відбувалася ще минулого тижня.

Пізніше репліку Путіна про Великдень у відео Кремля відредагували – зокрема в ній заглушили слово "буде".

Видання також зазначає, що з відео може скластися враження, що Путін прилетів до Генічеська на вертольоті. Але показані пізніше кадри від'їзду Путіна з міста можуть свідчити про те, що він пересувався на гелікоптері тільки територією Криму, а до Херсонської області їхав машиною.

На кадрах від'їзду Путіна видно готель Чонгар, розташований просто на кордоні з Кримом. Над готелем кружляють кілька вертольотів. 

У Кремлі повідомили, що поїздки Путіна на тимчасово окуповані території України нібито "заздалегідь не готувалися".

Пізніше пропагандистське видання РИА Новости опублікувало коментар прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який запевняє, що Путін був в Україні 17 квітня. Він заявив, що коментатори нібито вхопилися за одну з фраз російського диктатора й одразу почали висувати нібито "помилкові гіпотези".

Пряма мова Пєскова: "Це було вчора (17 квітня – ред.). Дійсно, президент, коли ікону дарував, що сказав, що Великдень у нас. Але річ у тім, що Великдень у нас іде 40 днів, відзначається, і зараз, тим більше, великодній тиждень".

Передісторія:

Теми: ПутінХерсонська область
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