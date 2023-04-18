У Путина решили скрыть, что он был на Херсонщине еще до Пасхи

Президент России Владимир Путин был на территории временно оккупированный территории Херсонской области еще до Пасхи, и находился недалеко от границы с Крымом, сообщает российское издание "Агентство".

Источник: "Агентство" в Telegram, Медуза, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Издание обратило внимание, что на видео визита Путина в Херсонскую область Украины, которое пропагандистские СМИ опубликовали 18 апреля, запечатлена стела на въезде в Геническ со стороны поселка Новоалексеевка.

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А также на то, что Путин на одном из кадров вручает военнослужащим копию иконы, которая принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны российской армии в XIX веке" и говорит, что "сейчас вот Пасха будет, да?"

"Агентство" отмечает, что Пасха была 16 апреля, поэтому можно сделать вывод, что поездка российского диктатора на временно оккупированные территории и встреча с военными проходила еще на прошлой неделе.

Путін був на території тимчасово окупованої території Херсонської області ще до Великодня, і перебував недалеко від кордону з Кримом, повідомляє російське видання "Агентство". На відео він каже, що "Паска буде". Пізніше цей шматок відредагували. Відео з Telegram-каналу "Медузи" pic.twitter.com/W9dyMItwLJ ВИДЕО ДНЯ April 18, 2023

Позднее реплику Путина про Пасху в видео Кремля отредактировали – в частности в ней заглушили слово "будет".



Издание также отмечает, что из видео может сложиться впечатление, что Путин прилетел в Геническ на вертолете. Но показанные позднее кадры отъезда Путина из города могут свидетельствовать о том, что он передвигался на вертолете только по территории Крыма, а в Херсонской области ехал на машине.

На кадрах отъезда Путина видна гостиница Чонгар, расположенная прямо на границе с Крымом. Над гостиницей кружат несколько вертолетов.

В Кремле сообщили, что поездки Путина на временно оккупированные территории Украины якобы "заранее не готовились".



Позже пропагандистское издание РИА Новости опубликовало комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который уверяет, что Путин был в Украине 17 апреля. Он заявил, что комментаторы якобы ухватились за одну из фраз российского диктатора и сразу начали выдвигать якобы "ошибочные гипотезы".

Прямая речь Пескова: "Это было вчера (17 апреля – ред.). Действительно, президент, когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя".

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