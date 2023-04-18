РФ вдарила по ринку та багатоповерхівках Українська: 8 поранених
Вівторок, 18 квітня 2023, 14:29
Російські військові вранці завдали ударів по багатоповерхівках та ринку міста Українськ Донецької області, внаслідок чого отримали поранення щонайменше 8 людей.
Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці – пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку".
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Деталі: Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу.