Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ вдарила по ринку та багатоповерхівках Українська: 8 поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 квітня 2023, 14:29
РФ вдарила по ринку та багатоповерхівках Українська: 8 поранених
Фото: Наслідки обстрілу Українська, Донеччина

Російські військові вранці завдали ударів по багатоповерхівках та ринку міста Українськ Донецької області, внаслідок чого отримали поранення щонайменше 8 людей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram 

Прямая речь: "Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці – пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку".

Реклама:

Деталі: Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу.

 
 

Теми: Донецька областьобстрілвоєнні злочинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: