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РФ вдарила по ринку та багатоповерхівках Українська: 8 поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 квітня 2023, 14:29
РФ вдарила по ринку та багатоповерхівках Українська: 8 поранених
Фото: Наслідки обстрілу Українська, Донеччина

Російські військові вранці завдали ударів по багатоповерхівках та ринку міста Українськ Донецької області, внаслідок чого отримали поранення щонайменше 8 людей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram 

Прямая речь: "Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці – пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку".

Деталі: Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу.

 
 

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Теми: Донецька областьобстрілвоєнні злочинивійна
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