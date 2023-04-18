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РФ ударила по многоэтажкам и рынку Украинска: 8 раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 14:29
РФ ударила по многоэтажкам и рынку Украинска: 8 раненых
Фото: Последствия обстрела Украинская, Донецкая область

Российские военные утром нанесли удары по многоэтажкам и рынку города Украинск Донецкой области, в результате чего получили ранения по меньшей мере 8 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram 

Прямая речь: "Россияне обстреляли город сегодня утром - повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка".

Детали: По меньшей мере 8 человек ранены в результате артобстрела. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

  
 

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Темы: Донецкая областьобстрелвоенные преступлениявойна
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