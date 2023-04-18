Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії схвалили довічне ув'язнення за держзраду

Альона Мазуренко Вівторок, 18 квітня 2023, 14:55
В Росії схвалили довічне ув'язнення за держзраду
GETTY IMAGES

Депутати Держдуми Росії схвалили у третьому читанні поправки, що передбачають довічне позбавлення волі за державну зраду.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости

Деталі: Після ухвалення закону за шпигунство, видання іноземцям відомостей, які становлять державну таємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, спрямованій проти РФ, суд зможе призначити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Реклама:

До цього максимальне покарання становило до 20 років колонії.

Також окупанти підтримали посилення покарання за "тероризм".

Теми: РосіядержзрадаДерждумавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Росія
З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом
Губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт" над російським Псковом
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: