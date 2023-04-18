В Росії схвалили довічне ув'язнення за держзраду

Депутати Держдуми Росії схвалили у третьому читанні поправки, що передбачають довічне позбавлення волі за державну зраду.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Після ухвалення закону за шпигунство, видання іноземцям відомостей, які становлять державну таємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, спрямованій проти РФ, суд зможе призначити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

До цього максимальне покарання становило до 20 років колонії.

Також окупанти підтримали посилення покарання за "тероризм".