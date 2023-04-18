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В России одобрили пожизненное заключение за госизмену

Алена МазуренкоВторник, 18 апреля 2023, 14:55
В России одобрили пожизненное заключение за госизмену
GETTY IMAGES

Депутаты Госдумы России одобрили в третьем чтении поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ, суд сможет назначить наказание в виде пожизненного заключения.

До этого максимальное наказание за государственную измену составляло до 20 лет колонии.

Также оккупанты поддержали ужесточение наказания за "терроризм".

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Темы: РосcиягосизменаГосдумавойна
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