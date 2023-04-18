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Резніков показав, як виглядають зблизька передані Францією "колісні танки"

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 15:23
Резніков показав, як виглядають зблизька передані Францією колісні танки
скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков показав передані Францією бойові машини AMX-10, які називають "колісними танками".

Як повідомляє "Європейська правда", відео з технікою він опублікував у своєму Twitter.

Резніков розповів, що AMX-10 отримали на озброєння українські морпіхи і ці машини можна порівняти зі "снайперською гвинтівкою на колесах".

"Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнювати свою територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство", – написав Резніков, додавши подяку французькому колезі Себастьєну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону та народу Франції.

Нагадаємо, міністр оборони Франції оголосив про прибуття в Україну перших колісних танків AMX-10 RC у середині березня. 

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За даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. 

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.

Теми: Резніковдопомога Українітанкивійна
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