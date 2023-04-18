Резніков показав, як виглядають зблизька передані Францією "колісні танки"

Міністр оборони України Олексій Резніков показав передані Францією бойові машини AMX-10, які називають "колісними танками".

Як повідомляє "Європейська правда", відео з технікою він опублікував у своєму Twitter.

Резніков розповів, що AMX-10 отримали на озброєння українські морпіхи і ці машини можна порівняти зі "снайперською гвинтівкою на колесах".

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 April 18, 2023

"Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнювати свою територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство", – написав Резніков, додавши подяку французькому колезі Себастьєну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону та народу Франції.

Нагадаємо, міністр оборони Франції оголосив про прибуття в Україну перших колісних танків AMX-10 RC у середині березня.

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За даними ЗМІ, Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікується передача близько 40 машин.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року.

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.