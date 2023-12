Резников показал, как выглядят вблизи переданные Францией "колесные танки"

Министр обороны Украины Алексей Резников показал переданные Францией боевые машины AMX-10, которые называют "колесными танками".

Как сообщает "Европейская правда", видео с техникой он опубликовал в своем Twitter.

Резников рассказал, что AMX-10 получили на вооружение украинские морпехи и эти машины можно сравнить со "снайперской винтовкой на колесах".

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to…