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Резников показал, как выглядят вблизи переданные Францией "колесные танки"

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 15:23
Резников показал, как выглядят вблизи переданные Францией колесные танки
скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников показал переданные Францией боевые машины AMX-10, которые называют "колесными танками".

Как сообщает "Европейская правда", видео с техникой он опубликовал в своем Twitter.

Резников рассказал, что AMX-10 получили на вооружение украинские морпехи и эти машины можно сравнить со "снайперской винтовкой на колесах".

"Эти быстрые современные машины с мощными пушками помогут нам освобождать свою территорию. Так выглядят свобода, равенство и братство", – написал Резников, добавив благодарность французскому коллеге Себастьяну Лекорню, президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу Франции.

Напомним, министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых колесных танков AMX-10 RC в середине марта.

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По данным СМИ, Париж должен был сначала передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

AMX-10 RC – это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT, предназначенная для ведения разведки. Она состоит на вооружении французских сил с 1981 года.

Французскую ББМ часто называют колесным танком, поскольку она способна бороться с бронетехникой.

Темы: Резниковпомощь Украинетанкивойна
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