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Кулеба запросив Кувейт долучитися до відбудови України

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 квітня 2023, 15:56
Кулеба запросив Кувейт долучитися до відбудови України
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуваючи із робочим візитом у Кувейті, запросив державу приєднатися до відбудови України.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ, Кулеба у Twitter

Пряма мова: "У Кувейті я зустрівся з Валідом Аль-Бахаром, виконувачем обов'язків директора Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, щоб запросити Кувейт узяти участь у відновленні України. 

Ми обговорили соціальні та гуманітарні проєкти, зокрема будівництво шкіл і лікарень".

Деталі: Валід Аль-Бахар повідомив, що його фонд готовий узяти участь у Міжнародній конференції з відновлення України, яка запланована на кінець червня. За його словами, взаємодія з Україною стане одним із пріоритетів фонду.

Особливу увагу приділяють проєктам соціального спрямування, зокрема будівництву нових лікарень, шкіл і дитячих садочків в Україні, а також реалізації програм психологічної підтримки та реабілітації українців, які постраждали під час війни. 

Найближчим часом буде організовано зустріч експертів України та Кувейту для детального обговорення перспектив співпраці.

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Кулеба наголосив, що "в загальній перспективі післявоєнного відновлення Україна, ймовірно, стане найбільшим будівельним майданчиком у світі". 

Довідково: Кувейтський фонд арабського економічного розвитку є державним агентством, яке займається питаннями надання фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. 

Він працює з 1961 року та спрямовує частину прибутку від продажу нафти для надання економічної та технічної допомоги країнам. Фонд діє під загальним керівництвом міністра закордонних справ Кувейту.

Теми: МЗСКулеба ДмитроАзія
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